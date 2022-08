Primera Division Barça gewinnt Joan Gamper Trophy – Robert Lewandowski Spieler des Spiels

In der bisherigen Vorbereitung trug Lewandowski noch den Hemmschuh, scheint aber rechtzeitig vor dem Start in die neue Saison am kommenden Samstag (21 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Rayo Vallecano in Laune zu kommen.