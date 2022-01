FC Barcelona : Barça gibt bekannt: Ousmane Dembele muss gehen

Ousmane Dembele hat keine Zukunft mehr beim FC Barcelona. Diesen Entschluss, den die Azulgrana gefällt haben, verkündet Fußballdirektor Mateu Alemany auf dem offiziellen Vereinskanal.

"Wir wissen, dass Dembele nicht bleiben will und haben ihm unsere Entscheidung mitgeteilt", sagte Alemany, der sich in Barcelona für die Planung des Kaders verantwortlich zeigt. "Wir wollen engagierte Spieler und haben ihm gesagt, dass er den Verein so schnell wie möglich verlassen muss."