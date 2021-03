FC Barcelona : Barça gibt David Alaba auf – Weg frei für Eric Garcia

Der spanische Nationalverteidiger wird Manchester City am Saisonende verlassen, sein Arbeitspapier läuft aus. Der ehemalige Jugendspieler der Katalanen will zurück in die Heimat.

Der 20-Jährige soll sich mit den Blaugrana bereits einig sein. Im Lager der spanischen Nationalmannschaft wollte der junge Innenverteidiger einen Wechsel aber (noch) nicht bestätigen.

"Ich konzentriere mich auf das, was mich betrifft. Jetzt bin ich bei der Nationalmannschaft. Es steht ein sehr wichtiges Spiel gegen den Kosovo an. Was später kommt, wird man sehen. Ich weiß nicht, ob es Barça mein neuer Verein sein wird", so Garcia am Rande des 2:1 gegen Georgien.