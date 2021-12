FC Barcelona : Barça gibt Entwarnung: Gavis Kopfverletzung nicht so ernst wie befürchtet

In der 33. Spielminute blockte Gavi einen Schuss seines Gegenspielers aus kurzer Entfernung mit dem Kopf ab und fiel dann auch noch in seinen Kontrahenten hinein. Im Anschluss überschätzte sich der Youngster. Er wollte zwar weiterspielen, wirkte allerdings benommen und ging kurz danach erneut zu Boden, weshalb ihn Coach Xavi in der 36. Minute auswechselte und durch Riqui Puig ersetzte.

Vom Spielfeld ging es dann sofort in die Klinik, um eine Untersuchung vornehmen zu lassen. Barça erklärte später, dass es sich bei dieser Maßnahme um das Standardvorgehen nach einer Kopfverletzung handelt. Dass Gavi das Krankenhaus bereits wieder verlassen konnte, zeigt, dass die Läsion nicht so schwerwiegend ist und dass der Nationalspieler in der kommenden Partie in der Champions League gegen Bayern München eventuell wieder einsatzbereit ist.