FC Barcelona : "Naturtalent": Barça jubelt über Deal mit Pablo Torre (18)

Der FC Barcelona bewies in den letzten Jahren, dass junge, unerfahrene Spieler wie Gavi oder Pedri den Sprung in den Profikader immer noch schaffen und dort bestehen können. Mit Pablo Torre kommt im Sommer ein neuer Anwärter, der es im Camp Nou nach ganz oben schaffen will.

Der offensive Mittelfeldspieler kostet Barça zunächst fünf Millionen Euro. Im Erfolgsfall wächst diese Summe jedoch auf über 20 Millionen Euro an, die dann an Torres jetzigen Arbeitgeber, Racing Santander, zu überweisen wäre. Für den Drittligisten kommt Barcelonas Neuzugang in dieser Saison auf 13 Torbeteiligungen in 23 Partien. Das Team steht auch aufgrund dieser Zahlen auf dem 2. Platz in ihrer Gruppe und hat den Aufstieg somit fest im Blick.

Um Torre die Umstellung zu erleichtern, wird der 18-Jährige zu Beginn in der zweiten Mannschaft Barças spielen. Dort wird er erneut in der 3. Liga kicken. Sollte er nach seinem Wechsel weiterhin so konstant spielen, winkt ihm aber eine schnelle Beförderung in den Profikader.

Xavi: "Er ist eine große Verpflichtung für die Gegenwart und Zukunft"

Xavi Hernandez, der Cheftrainer der Katalanen, schraubte die Erwartungshaltung an Torre auf einer Pressekonferenz schon einmal hoch. "Er ist ein Spieler mit Barça-Profil, ein Naturtalent. Er kann innen spielen, auf dem Flügel, er ist beidfüßig, er ist ein Torjäger, er ist gut bei Standardsituationen. Er ist sehr jung und hat das Zeug, für Barça zu spielen."

