Alejandro Balde: Barça gibt wohl bald wichtige Entscheidung bekannt

Balde soll großes Interesse haben, sich langfristig an die Blaugrana zu binden. Der aktuelle Vertrag des Abwehrtalents läuft 2024 aus. Sollte Balde demnächst seine Unterschrift setzen, würde er sich damit bis 2027 binden.

Der FC Barcelona dürfte schon bald die Vertragsverlängerung mit Alejandro Balde (19) bekanntgeben. Nach Informationen der Sport ist in den letzten Monaten eine neue Arbeitsvereinbarung ausgearbeitet worden, die noch in diesem Jahr unterschrieben werden könnte.

Alejandro Balde hat sich beim FC Barcelona in die Stammformation gespielt - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

Seit 2012 hatte Jordi Alba, der nach der Europameisterschaft vom FC Valencia ins Camp Nou gewechselt war, auf der linken Verteidigerposition des FC Barcelona seinen Stammplatz beinahe immer sicher, nun steht Balde in der Hierarchie vor dem Altmeister. Der Youngster stand in der Meisterschaft bisher nur zweimal nicht in der Startelf.

Balde absolvierte den Großteil seiner fußballerischen Ausbildung in der berühmten La-Masia-Akademie. Medienberichten zufolge zeigen zwei Interesse aus der zahlungskräftigen Premier League Interesse an einer Verpflichtung des Außenverteidigers.

Alejandro Balde zur Weltmeisterschaft?

Dank seiner starken Vorstellungen im Trikot des FC Barcelona darf sich Balde berechtigte Hoffnungen auf eine Nominierung für die Weltmeisterschaft in Katar machen. Ob der 19-jährige tatsächlich im endgültigen Kader stehen wird, klärt sich am heutigen Freitag. Nationaltrainer Luis Enrique (52) wird um 12.30 Uhr sein Aufgebot für die Titelkämpfe bekanntgeben.