Barça hat brasilianisches Top-Talent im Visier - auch Real Madrid dran

Brasilien ist eines der größten Talente-Sammelbecken für den europäischen Spitzenfußball. So auch für den FC Barcelona, der mit Matheus Goncalves (18), der aktuell von Flamengo an RB Bragatino ausgeliehen ist, bereits das nächste Talent ins Auge gefasst haben soll.

Goncalves mit rasantem Aufstieg

Der junge Rechtsaußen hat sich dank beeindruckenden Leistungen zu einem der meistgehandelten Spieler Südamerikas entwickelt. Nachdem er bei seinem Stammverein Flamengo meistens auf Bank Platz nehmen musste, wurde der 18-Jährige bei seiner Leihstation Bragatino, wo er seit Ende Juli spielt, regelmäßig eingesetzt.

Erstes Angebot liegt in der Luft

Der FC Barcelona sieht in dem jungen Flügelspieler offenbar ein vielversprechendes Paket für die Zukunft und soll Goncalves dem Vernehmen nach als Verstärkung für die Offensivreihe in Betracht ziehen. Laut dem Portal fichajes.net soll Barcelona bereit sein, schon im nächsten Transferfenster, das am 1. Januar geöffnet wird, ein beachtliches Angebot von rund 25 Millionen Euro zu unterbreiten, um Matheus Goncalves zu verpflichten.