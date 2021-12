FC Barcelona : Barça hat genug! Ultimatum an Ousmane Dembele

Der FC Barcelona ist es leid, auf eine Entscheidung von Ousmane Dembele zu warten – und ergreift nun drastische Schritte. Wie die Mundo Deportivo berichtet, haben die Verantwortlichen dem Offensivstar und dessen Berater Moussa Sissoko eine 14-tägige Frist gesetzt, in der das Vereinsmanagement eine Entscheidung erwartet.

Dembeles Vertrag läuft in rund einem halben Jahr aus, so dass er ab Januar offiziell mit anderen Klubs in Verhandlungen treten darf, ohne Barça explizit darüber informieren zu müssen. Die Azulgrana wollen die auslaufende Zusammenarbeit weiterhin verlängern und auch Dembele soll sich im Klaren darüber sein, dass er seine Zukunft in Barcelona sieht.