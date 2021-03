FC Barcelona : "Barça hat keine gute Mannschaft, sie sind von Messis Gnade abhängig"

Dem FC Barcelona droht in der Champions League das frühe Aus nach dem 1:4 gegen Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Hinspiel. Ex-Albiceleste-Star Carlos Bianchi (71, 14 Länderspiele) war vom klaren Ergebnis nicht überrascht.

"Barcelona ist jetzt eine andere Mannschaft als früher. Das kann man auch in LaLiga sehen. Sie sind Dritter, fünf Punkte hinter Atlético, die auch in der Champions League gegen Chelsea verloren haben", sagte der ehemalige Trainer von AS Rom, Atletico Madrid und den Boca Juniors gegenüber LE PARISIEN.

Lionel Messi hatte Barcelona gegen PSG zwar in Führung gebracht, drei Tore von Kylian Mbappe und ein Treffer von Moise Kean drehten die Partie jedoch zugunsten der Gäste aus Paris.