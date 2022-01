FC Barcelona : Barça hat Plan B zu Nicolas Tagliafico

Vier Tage bleiben dem FC Barcelona noch Zeit, um auf dem Wintertransfermarkt tätig zu werden. Alternativ soll sich die Option bieten, einen ehemaligen La-Masia-Schüler zurück in alte Gefilde zu holen.

Xavi Hernandez hat bei der Vereinsführung des FC Barcelona den Wunsch vorgetragen, sich um einen Linksverteidiger zu bemühen. Das Werben um Nicolas Tagliafico von Ajax Amsterdam gestaltet sich jedoch kompliziert. Barça plant eine Leihe plus Kaufoption, was in der Grachtenstadt bislang nicht auf Zustimmung stößt.

Die Abteilung Kaderplanung setzt sich deshalb mit Alternativen auseinander. Die Mundo Deportivo nennt Alejandro Grimaldo von Benfica Lissabon als weiteren Kandidaten für die Position des Linksverteidigers. Der fühlt sich den Azulgrana noch immer tief verbunden.