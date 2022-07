SSC-Boss Aurelio De Laurentiis "Barça hatte kein Geld für Kalidou Koulibaly"

Kalidou Koulibaly wechselt vom SSC Neapel zum FC Chelsea. Der FC Barcelona zeigte ebenfalls Interesse an dem Innenverteidiger, konnte sich diesen laut SSC-Boss Aurelio De Laurentiis aber nicht leisten.

Barça war ebenfalls an Koulibaly interessiert, war aber nicht flüssig genug. "Ich habe ihm gesagt, dass er nicht nach Barcelona gehen kann, weil Barcelona nicht das Geld hat, sie sind in Schwierigkeiten", erklärte Aurelio De Laurentiis gegenüber Radio Kiss Kiss Napoli.

40 Millionen Euro Ablöse lässt sich Chelsea die Dienste von Kalidou Koulibaly kosten. Der Senegalese verlässt die Partenopei ein Jahr vor seinem Vertragsende in Richtung Stamford Bridge, wo er das Erbe von Antonio Rüdiger (29, Wechsel zu Real Madrid) antreten soll.

Der Napoli-Präsident weiter: "Dann kam Chelsea, und wir konnten jemandem wie Koulibaly den Wunsch nicht abschlagen." Der Innenverteidiger sei einer verdienter Spieler, der mit dem Traum nach einer Veränderung in eine andere Liga an ihn herangetreten sei. "Dann darf man nicht mauern", so De Laurentiis.