Barça heckt Plan aus, um Joao Cancelo ins Camp Nou zu holen

Der FC Barcelona sieht die defensiven Außenpositionen als Kaderstelle an, die dringend aufgehübscht werden muss. Dabei denken die Planer weiterhin an Joao Cancelo.

Cancelo legt zunächst den Fokus auf die restliche Saison mit dem FC Bayern, mit dem er am Mittwoch vergeblich um den Halbfinaleinzug in der Champions League kämpfte. Das Hinspiel im Viertelfinale ging gegen Stammklub ManCity mit 0:3 verloren, im Rückspiel kam der deutsche Rekordmeister nicht über ein 1:1 hinaus (Tore: Haaland, Kimmich).

Joao Cancelo stand gegen seine Ex-Kollegen in der Startelf. "Er hat mit dem Ball im Mittelfeld gespielt und gegen den Ball in der Viererkette", erklärte Bayern-Trainer Thomas Tuchel Cancelos Rolle. Gegen ManCity habe man aber keine Zeit, "Grundordnungen zu wechseln", deshalb brauche man Joao Cancelo als Außenverteidiger.

Solange Pep Guardiola Trainer in Manchester ist, liegt die Zukunft von Cancelo in einer anderen Stadt. Ob das München ist? Die Bayern, so viel steht schon jetzt fest, werden die auf 70 Millionen Euro festgelegte Kaufoption in jedem Fall nicht ziehen.

Verwendete Quellen

Futbol Total