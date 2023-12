Barça heiß auf BVB-Juwel, das U17-Weltmeister wurde

Der FC Barcelona stellt offenbar konkrete Bemühungen um Almugera Kabar an. Nach Angaben der Sport Bild liefen bereits Verhandlungen zwischen dem 17-Jährigen und den Blaugrana.

Barça will ihn zunächst in seiner zweiten Mannschaft, die in der 3. Liga an den Start geht, einsetzen. Kabar soll dabei allerdings zugesichert bekommen, als Perspektivspieler regelmäßig bei den Profis reinschnuppern zu dürfen.

Barça interessiert, aber BVB will Almugera Kabar nicht abgeben

Kabar verfügt bei Borussia Dortmund über einen bis 2025 datierten Fördervertrag, der sich automatisch in einen Profikontrakt umwandelt. Der BVB hat derweil kein Interesse daran, sein Juwel abzugeben und soll deshalb bereits signalisiert haben, dass er künftig eine Rolle im Bundesliga-Kader spielen könnte.

Edin Terzic will Almugera Kabar beim BVB eine Perspektive aufzeigen - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com

Vorwiegend kommt Kabar als Linksverteidiger zum Einsatz. Eine Position, auf der gute Spieler traditionell rar gesät sind. Der gebürtige Bremer wurde vor Kurzem mit der deutschen Auswahl U17-Weltmeister und verwandelte im Finale den entscheidenden Elfmeter.

Der BVB soll nun planen, Kabar regelmäßig bei den Profis mittrainieren zu lassen, um ihm so die passende Perspektive aufzuzeigen. Seit 2019 spielt der Flügelflitzer im Dortmunder Nachwuchs.

Verwendete Quellen

Sport Bild