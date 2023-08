Barça verpflichtet Spieler, den niemand auf dem Zettel hatte

Der FC Barcelona zaubert eine echte Transferüberraschung aus dem Hut. Wie das für gewöhnlich gut informierte Portal The Athletic berichtet, steht Mamadou Fall unmittelbar vor dem Wechsel zum amtierenden spanischen Meister.

Barça leiht Mamadou Fall wohl aus

Die Gespräche mit dem abgebenden Los Angeles FC sind weit fortgeschritten, heißt es. Die Rede ist von einer Ausleihe mit anschließender Kaufoption. Final beschlossen sei der von Barça-Seite forcierte Deal aber noch nicht.

Fall, ein 20-jähriger Innenverteidiger, schaffte 2021 den Durchbruch beim LAFC und absolvierte bisher 36 Spiele in der Major League Soccer. In der vorigen Saison war der senegalesische Juniorennationalspieler an den FC Villarreal ausgeliehen, bei dem er in der zweiten Mannschaft spielte.

Clement Lenglet steht bei Barça vor dem Abschied

Sollte Barça den Fall-Transfer abschließen können, wäre das eine Reaktion auf die Veränderungen, die in der Innenverteidigung wohl noch anstehen. Clement Lenglet soll vor dem Wechsel zu Aston Villa stehen und auch Eric Garcia soll mit einem Abschied liebäugeln.

Verwendete Quellen

The Athletic