Robert Lewandowski sorgt sich um Barça-Wunderkind Lamine Yamal

Lamine Yamal (16) sorgt beim FC Barcelona derzeit für Schlagzeilen am fließenden Band. Zuletzt stand er bei Barça sogar dreimal hintereinander in der Startformation. Teamkollege Robert Lewandowski (35) tritt dennoch auf die Euphoriebremse.

Yamals Entwicklung sieht Lewandowski überdies durch die Reaktionen auf Social Media gefährdet. "Heutzutage ist es für Jugendliche aufgrund der sozialen Netzwerke schwieriger. Früher war es einfacher, wir haben nicht alles (in den Medien) gelesen, es gab keinen Informationsfluss, keine Videos oder Kommentare", hielt Lewy vor Augen.

Der Mittelstürmer macht sich diesbezüglich Sorgen um Yamals langfristige Karriere. "Wie viele Spieler, die im Alter von 16 Jahren mit dem Fußballspielen in der ersten Mannschaft von Spitzenklubs begonnen haben, spielten länger als bis 30? Vielleicht ein oder zwei."

Der langjährige Stürmer des FC Bayern bewertet Yamals kometenhaften Aufstieg nämlich nicht nur positiv. "Ehrlich gesagt habe ich so einen Spieler in diesem Alter auf diesem Niveau schon lange nicht mehr gesehen, aber andererseits befürchte ich, dass es für ihn noch zu früh ist. Er ist noch ein Kind, er ist 16", gab Lewandowski im Interview mit dem polnische Portal Meczyki zu Bedenken.

Der Pole wolle Yamal jedoch nicht am Spielen für den FC Barcelona hindern. "Ich möchte nicht, dass diese Worte so verstanden werden. Ich liebe Lamine Yamal. Ich habe viele junge Spieler im Training gesehen und fand sie gut, aber er bringt das gewisse 'Wow' mit. Er hat eine Leidenschaft für den Fußball", schwärmte Lewandowski.

Lamine Yamal stand in der laufenden Saison an drei von vier Spieltagen in der Startelf des FC Barcelona. Gegen Villarreal (4:3) bereitete der Teenager zwei Tore vor.

