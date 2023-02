Barça im Pokal-Clasico ohne Robert Lewandowski

Robert Lewandowski steht dem FC Barcelona im Clasico gegen Real Madrid nicht zur Verfügung. Der Superstar laboriert an einer Zerrung des Biceps femoris in der linken Achillessehne.

Bei Barça herrscht dicke Luft. Nach dem Ausscheiden in der Europa League blamierten sich die Blaugrana am Wochenende mit 0:1 in Almeria. Trainer Xavi Hernandez war stinksauer: "Ich bin sehr wütend, weil wir das schlechteste Spiel der Saison gespielt haben, besonders in der ersten Halbzeit. Wir müssen ehrlich sein, wir haben versagt."