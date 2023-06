Barça im saudischen Millionen-Duell um Marcelo Brozovic – konkretes Angebot

In den Planungsbüros des FC Barcelona läuft weiterhin die Suche nach einem geeichten Nachfolger für Sergio Busquets. Beim ständigen Sondieren des Marktes ist Barça inzwischen auf Marcelo Brozovic gestoßen.

Der defensive Mittelfeldspieler wird Inter Mailand in den nächsten Wochen wohl verlassen, vertraglich ist er noch bis 2026 gebunden. Das bringt die Nerazzurri in eine sehr gute Verhandlungsposition. Al-Nassr hat dem italienischen Sky zufolge ein Angebote in Höhe von 18 Millionen Euro abgegeben, das allerdings postwendend abgelehnt wurde.

Barça legt Marcelo Brozovic Vertrag vor

Barça soll in etwa die gleiche Ablöse vorschweben, mit einem Vorteil: Die Blaugrana sollen Brozovic bereits einen Dreijahresvertrag mit sieben Millionen Euro Netto-Jahresgehalt vorgelegt haben.