Barça in Sorge: Lamine Yamal reist von der spanischen Nationalmannschaft ab

Spaniens Nationalmannschaft muss die Partien in der EM-Qualifikation ohne Barça-Juwel Lamine Yamal bestreiten.

Lamine Yamal wird in der laufenden Länderspielperiode nicht für die spanische Nationalmannschaft auflaufen. Der Verband gibt bekannt, dass der 16-Jährige per sofort aus dem Camp abgereist ist.

Barça-Juwel Lamine Yamal spielt nicht für Spanien

Nach eingehenden Untersuchungen der medizinischen Abteilung sei festgestellt worden, dass Yamal nicht in der Lage sein wird, an den EM-Qualifikationsspielen gegen Schottland (12.10.) und in Norwegen (15.10.) teilzunehmen.

Yamal avancierte mit seinem Tor am vergangenen Wochenende beim 2:2 in Granada mit 16 Jahren und 87 Tagen zum jüngsten Torschützen in der Geschichte von LaLiga. Damit löste er Malagas Fabrice Olinga ab, der 2012 mit 16 Jahren und 98 Tagen getroffen hatte.