Barça-Interesse an Benfica-Juwel Florentino Luis bestätigt

Der FC Barcelona sucht weiterhin nach einem Erben für den im Sommer abgewanderten Sergio Busquets (35). Bei Benfica Lissabon sind die Verantwortlichen fündig geworden. Ein Transfer könnte dennoch am Preis scheitern.

In den letzten Monaten hatte unter anderem die spanische Tageszeitung Sport darüber berichtet, dass Barça reges Interesse an Florentino Luis (24) von Benfica Lissabon zeigt. Dessen Berater bestätigte diese Meldungen nun in einem Interview.

"Ich kann nicht verheimlichen, dass es einer der Vereine war, die im Sommer nach Florentino gesucht haben, es wurde viel über ihn geredet, wie auch über diverse Premier-League-Teams", verriet Bruno Carvalho gegenüber A Bola, der auflagenstärksten Zeitung Portugals.

Das Interesse aus dem Ausland sei somit durchaus vernommen worden. "Aber Benfica entschied sich, weitere Saisons mit ihm zu bestreiten und betrachtete ihn als unverkäuflich", führte der Agent von Florentino Luis aus.