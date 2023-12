Barça ist sich bei Joshua Kimmich alles andere als sicher – Chance für den FC Bayern

Joshua Kimmich soll sich gut vorstellen können, künftig für Barça zu spielen. Seine Zukunft ist aber noch nicht beschlossen, was wiederum beim FC Bayern für leichtes Aufatmen sorgen dürfte.

"Ich sehe es nicht so einfach, einen wichtigen Spieler zu verpflichten, der uns auf dem Wintermarkt etwas bringen kann", sagte Deco vor wenigen Tagen und machte damit klar, dass der FC Barcelona im Januar sehr wahrscheinlich keine Neuverpflichtungen tätigen wird.

Einer der Spieler, die für den Sommermarkt ganz oben auf der Agenda stehen, ist Joshua Kimmich. Gerüchte darüber gibt es schon seit einigen Monaten. Konkret, das sollte dabei immer bedacht werden, ist es bisher aber noch nicht geworden. Und wird es wohl auch erst mal nicht.

Die Mundo Deportivo bringt im Rahmen dessen an, dass der Transfer eines neuen Mittelfeldspielers mit einer hohen Investition verbunden ist. Barças katastrophale Finanzsituation hemmt die Handlungsbreite wohl noch die kommenden Jahre.

Joshua Kimmich will den FC Bayern im Januar nicht verlassen

Kimmich habe zunächst nicht vor, den FC Bayern im Winter zu verlassen. Zudem schließe der 28-Jährige nicht aus, mit dem deutschen Rekordmeister demnächst in Verhandlungen bezüglich der Verlängerung seines nur noch bis 2025 datierten Arbeitsvertrags zu treten.

Das alles sind erst mal gute Zeichen für die Bayern, die grundsätzlich auf eine Verlängerung hoffen lassen. "Er ist sehr wichtig für uns, ein absoluter Führungsspieler", stellte Sportdirektor Christoph Freund erst vor Kurzem noch mal heraus.

Sollte es für Barça mit Kimmich nicht klappen, haben die Blaugrana bereits einen sehr guten Plan B in der Schublade. Dieser heißt Martin Zubimendi (24), der Real Sociedad via Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro verlassen kann. Zweifelsohne ist das ebenfalls viel Geld, das die Blaugrana erst mal irgendwie erwirtschaften oder gewisse Räume dafür schaffen müssen.

