Barça: Jules Kounde reagiert sehr deutlich auf anhaltende Wechselgerüchte

Vor wenigen Tagen war berichtet worden, dass Jules Kounde mit dem Wunsch nach Veränderung an den FC Barcelona herangetreten sei. Stimmt nicht, meint der Abwehrstar.

Jules Kounde tritt den kursierenden Abgangsgerüchten entschieden entgegen. "Um das klarzustellen: Ich habe zu keinem Zeitpunkt darum gebeten, zu gehen, also gehe ich auch nirgendwo hin", lässt der 24-Jährige auf seinem Twitter-Profil ein deutliches Statement ab.

In Spanien wird seit einigen Tagen ziemlich offensiv damit umgegangen, dass Kounde den FC Barcelona verlassen könnte. Er soll bei Trainer Xavi Hernandez vorstellig geworden sein und moniert haben, dass er sich nicht auf der Rechtsverteidiger-Position sehe und er daraufhin Barça darum gebeten habe, sich in diesem Sommer Angebote anzuhören.

An der Ciutat Esportiva kann in den nächsten Monaten so ziemlich alles passieren. Grund hierfür ist der enorme Schuldenberg von über einer Milliarde Euro sowie das Gehaltsbudget, das um 200 Millionen Euro gekürzt werden muss. Barça träumt ja außerdem noch von der Rückkehr von Lionel Messi.

Für Spieler wie Kounde gibt es immer einen Markt, lukrativ sollte er zudem sein. Der Vizeweltmeister hatte keine Probleme, sich in Barcelona festzuspielen und fehlte wenn überhaupt nur aufgrund von Verletzungen. Aus der Premier League soll es nach wie vor großes Interesse geben.