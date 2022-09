Alle wollen Vitor Roque Barça, Juventus und Real Madrid kämpfen um Brasilien-Wunderkind

Bayern-Fan seitdem er denken kann. Kennt sich in Sachen Rekordmeister und Bundesliga bestens aus, seit 2022 im Team von Fussballeuropa.com.

Real Madrid hat mit den Verpflichtungen von Rodrygo und Vinicius Junior gute Erfahrungen gemacht. Jetzt nimmt der Spanische Rekordmeister erneut einen blutjungen brasilianischen Spieler ins Visier. Real hat mit dem FC Barcelona und Juventus Turin allerdings hochkarätige Konkurrenz.

Real Madrid interessiert sich nach Informationen von Tuttosport für Vitor Roque. Der Angreifer von Atletico Paranaense steht der italienischen Sporttageszeitung zufolge auch bei Barça und Juventus Turin auf dem Zettel. Die Bianconeri sollen bereits eine Offerte nach Südamerika geschickt haben.

Vitor Roque erzielte trotz seiner Jugend bereits vier Tore in der brasilianischen Serie A, in den 19 absolvierten Partien stand er achtmal in der Startelf. Der 17-Jährige wird meist als Mittelstürmer eingesetzt, durfte aber auch schon als Rechtsaußen ran.

"Er hat die physische, technische und mentale Verfassung eines 23-Jährigen", schwärmt Luiz Felipe Scolari, Brasiliens Weltmeistertrainer von 2002 und aktueller Coach von Paranaense. "Er ist schwer zu decken, er schützt den Ball gut ab und er ist schnell."