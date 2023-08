Barça-Juwel Lamine Yamal bricht nächsten Rekord in La Liga

Lamine Yamal (16) steht beim FC Barcelona momentan fast stärker im Rampenlicht als seine prominenten Teamkollegen. Das Eigengewächs überzeugte am Wochenende in der Liga und brach dabei ganz nebenbei einen weiteren Rekord.

In der Partie gegen den FC Cadiz (2:0) stand Yamal erstmals in der Startelf des FC Barcelona. Er ist mit seinen 16 Jahren und 38 Tagen somit der jüngste Spieler gewesen, der im 21. Jahrhundert in La Liga von Anfang an ran durfte.

Der Rechtsaußen stand insgesamt 85 Minuten auf dem Rasen und versteckte sich dabei nicht im Schatten seiner Mannschaftskameraden. In der 29. Minute gelang ihm sogar beinahe sein Premieren-Treffer, wäre sein Linksschuss nicht von Cadiz-Keeper Conan Ledesma (30) pariert worden.

"Wir denken, dass er uns helfen kann und dass er trotz seines geringen Alters sehr reif ist", erklärte Xavi seine Personalwahl. "Er kann viel beitragen und den Unterschied machen. Was wir in den Trainingseinheiten sehen, gefällt uns sehr", so der Trainer weiter.