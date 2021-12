FC Barcelona : Barça-Juwel Alex Collado winkt Ausweg aus verzwickter Lage

Beim FC Barcelona kann Alex Collado (22) derzeit nicht zeigen, was er draufhat. Der Youngster wurde nach seinem geplatzten Wechsel im Sommer nicht für den Spielbetrieb gemeldet. Im Januar könnte eine Leihe innerhalb der Primera Division einen Ausweg bieten.

Wie der katalanische Reporter Gerard Romero in Erfahrung gebracht hat, zeigen Granada und Deportivo Alaves Interesse an dem Flügelstürmer. Beide LaLiga-Vereine sollen bereits in Kontakt mit Collado stehen. Im Raum steht eine Ausleihe bis zum Saisonende. Collados Vertrag bei Barça ist bis 2023 gültig.

Spielpraxis kann Barcelonas Eigengewächs seit dem Sommer weder in der ersten Mannschaft, noch bei Barça B sammeln. Collado sollte am Deadline Day der Transferperiode zu Sheffield United verliehen werden.