FC Barcelona : Barça-Juwel Alex Collado: Seine Bedingung für einen Wechsel

Grundlegend, so umschreibt es Mundo Deportivo, will Alex Collado seine Chance nutzen und sich in der ersten Mannschaft des FC Barcelona durchsetzen. Dennoch verfolge er den Markt und setze sich mit Angeboten anderer Klubs auseinander.

Aus dem In- und Ausland gebe es Vereine, die gerne mit ihm zusammenarbeiten würden. Collado befasse sich allerdings nur mit Offerten, die ein Leihgeschäft vorsehen und von Klubs kommen, die in der Champions League spielen.

Erst vor Kurzem hatte sich der FC Brügge um eine temporäre Kooperation mit dem 22-Jährigen bemüht. Soweit war sogar alles geklärt. Doch als die Belgier plötzlich eine Kaufoption forderten, wurden die Verhandlungen beendet.

Collado geht bei einem Verbleib das Risiko ein, im Saisonverlauf kaum eingesetzt zu werden. In den ersten beiden Partien nominierte Trainer Ronald Koeman das Eigengewächs nicht einmal in sein Aufgebot. Collado will Koeman in den nächsten Wochen von sich überzeugen und hofft, regelmäßig bei den Profis zum Zug zu kommen.