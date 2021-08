FC Barcelona : Barça-Juwel Alex Collado: Zukunft entschieden!

Ein Leihgeschäft mit einem anderen Verein wurde jüngst in der Gerüchteküche als Zukunftsoption für Alex Collado gehandelt, doch nach einem Treffen zwischen Youngster und Vereinsführung am Montag steht laut Mundo Deportivo fest: Der 22-Jährige bleibt beim FC Barcelona.

Alex Collado will bereits in der am Wochenende starteten Saison (Barça beginnt am Sonntag gegen Real Sociedad) Spielminuten bei den Katalanen ergattern.

Bei der Entscheidung über Collados Zukunft spielte auch der Abschied von Lionel Messi (34) eine Rolle. Um dessen Erbe auf de rechen Offensivseite streiten sich nun Antoine Griezmann, Neuzugang Yusuf Demir, der derzeit verletzte Ousmane Dembele und Alex Collado.