FC Barcelona : Barça-Juwel Collado wird verliehen - nach Belgien?

Alex Collado ist bereits seit über zwölf Jahren beim FC Barcelona und galt dort lange als ein Spieler der Zukunft. In diesem Sommer wird er den Verein nun aufgrund fehlender Perspektive verlassen. Erst einmal nur vorübergehend.

In der Vorbereitung einer Saison schlägt für gewöhnlich die Stunde der Reservisten. Vor allem nach einem großen Turnier, wie der EURO 2020, genießen die etablierten Kräfte einen längeren Urlaub, sodass ihre Plätze kurzzeitig vakant sind.

Barças Jungspund, Alex Collado, sollte in diesem Sommer auf sich aufmerksam machen, kam in den Testspielen jedoch nicht an Neuzugang Yusuf Demir vorbei.

Trainer Ronald Koeman scheint sich also schon früh in der Vorbereitung auf einen rechten Flügelspieler festgesetzt zu haben. Nach der Rückkehr der Superstars um Antoine Griezmann und Lionel Messi sowie den Verletzten Ousmane Dembele und Ansu Fati bliebe Collado nur ein Platz auf der Tribüne oder in der Reserve der Katalanen.