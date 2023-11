Erst Marc Guiu, dann Pau Victor: Nächstes Barça-Juwel klopft an die Tür der Profis

Trotz der Abreise von Senkrechtstarter Marc Guiu (17) zur U17-Weltmeisterschaft nach Indonesien kann Barça-Coach Xavi Hernandez (43) weiterhin auf Angreifer aus dem eigenen Nachwuchs zurückgreifen. In Abwesenheit von Guiu könnte nun der 21-Jährige Pau Victor seine Chance erhalten.

Pau Víctor stand in den letzten Wochen etwas im Schatten seines Teamkollegen Marc Guiu. Beide Nachwuchskicker waren Optionen, um die Abwesenheit von Robert Lewandowski (35) aufzufangen, doch schließlich war es Guiu, der gegen Athletic Bilbao die Chance erhielt, sich bei den Profis zu zeigen und das Vertrauen von Xavi prompt mit einem Tor nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung zurückzahlte.

Pau Victor variabel einsetzbar

Im Vergleich zum 17-jährigen Guiu ist Victor der deutlich flexiblere Stürmer und kann auf allen drei Angriffspositionen eingesetzt werden, wenngleich er in Barças zweiter Mannschaft überwiegend als Mittelstürmer aufgeboten wurde. In Spaniens dritter Spielklasse erzielte Victor bisher sechs Tore in neun Spielen und ist damit Top-Torjäger des Teams.

Von Girona ausgeliehen

Während Guiu in Barças Jugendakademie ausgebildet wurde, kam Victor erst im Sommer auf Leihbasis vom aktuellen LaLiga-Tabellenzweiten Girona, um Barcelonas zweite Mannschaft zu verstärken. Sollte der 21-Jährige weiter performen, empfiehlt er sich nicht nur für zeitnahe Einsätze in LaLiga, sondern auch für einen festen Transfer. Der FC Barcelona besitzt für den Spieler im Sommer 2024 eine Kaufoption in Höhe von drei Millionen Euro.

"Mein Ziel ist es ein tolles Jahr zu spielen, den Unterschied zu machen, der Mannschaft so viel wie möglich zu helfen und dann wird Barça am Ende des Jahres bewerten, was sie tun müssen", sagte Victor der spanischen Zeitung Sport nach dem jüngsten 2:1 Sieg der zweiten Mannschaft des FC Barcelona gegen jene von CA Osasuna.

Guiu mit Spaniens U-17 unterwegs – kann Victor Profi-Luft schnuppern?

In Abwesenheit von Marc Guiu, der mit Spaniens U17-Auswahl an der Weltmeisterschaft in Indonesien teilnimmt, kann sich Pau Victor nun als erste Alternative in Position bringen, sofern Xavi für die kommenden Spieltage wieder den Kader mit einem Offensivspieler aus den Nachwuchsreihen auffüllen muss.

Bisher durfte Victor sich einmal im Liga-Spiel gegen Granada Anfang Oktober bei den Profis auf die Bank setzen. Zum Debüt von Pau Victor kam es bisher noch nicht, das könnte sich jedoch in den nächsten Wochen ändern.

Verwendete Quellen

sport.es