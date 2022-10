Barça-Juwel Lamine Yamal stellt Rekord auf

Lamine Yamal (15) läuft seit dem vergangenen Sommer in der U19 des FC Barcelona auf. Auch auf Verbandsebene ist das Barça-Juwel einige Altersklassen aufgerückt. Jüngst stellte er eine Bestmarke auf.

Lamine Yamal kam am vergangenen Dienstag beim Freundschaftsspiel der spanischen U19-Nationalmannschaft gegen Deutschland in Pforzheim zum Einsatz. In der 67. Spielminute wurde der Flügelstürmer für Daniel Sanchez eingewechselt.

Mit 15 Jahren, drei Monaten und zwölf Tagen ist Lamine Yamal nun der jüngste Spieler, der jemals für die spanische U19 zum Einsatz kam. In die Torjägerliste konnte sich der 15-Jährige vor knapp 3.700 Zuschauern im Stadion Brötzinger Tal nicht eintragen, die Iberer gewannen trotzdem durch das frühe Tor von Cesar Perez (6. Spielminute) mit 1:0.