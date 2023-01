Barça-Juwel Pablo Torre vor Leihe innerhalb der Primera Division?

Pablo Torre hat das Interesse des FC Villarreal geweckt. Wie die spanische Sportzeitung AS berichtet, hat Trainer Quique Setien eine Verpflichtung des jungen Mittelfeldspielers des FC Barcelona auf die Todoliste gesetzt.

Gespräche über eine Ausleihe des 19-Jährigen bis zum Sommer 2023 sollen in Kürze gestartet werden. Dem Vernehmen nach wollen mehrere weitere Vereine aus LaLiga ein Leihgeschäft mit Barça abschließen.

Pablo Torre zeigte sich zuletzt wenig begeistert von einem Vereinswechsel im Januar. "Ich möchte in Barcelona sein, mich weiter verbessern. Am Ende sind fünf oder zehn Minuten im Camp Nou so wertvoll wie 90 Minuten woanders", sagte er.

Barça-Trainer Xavi Hernandez (42) erklärte jüngst, dass er mit seinem Kader zufrieden sei und er kein Spieler im Winter abgeben wolle. Ob die Bosse auf Xavi hören, bleibt abzuwarten. Für Torre gibt es einen weiteren konkreten Interessenten.