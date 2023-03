Barça-Juwel sorgt für Ärger: Spanischer Verband sauer auf Gavi

Das sorgte sowohl beim Verband wie seinen Mitspielern für Empörung. Erst nachdem, so steht es zumindest in der Meldung, Gavi dazu gezwungen wurde, erschien er doch noch zum Signier-Event. Darüber hinaus sorgte der Youngster mit einigen unbedarften Aktionen im Training für Unmut. Näher darauf eingegangen wird allerdings nicht.

Wie das Portal Relevo berichtet, war Gavi während seiner Anwesenheit bei der spanischen Auswahl in gleich mehrere Vorfälle verwickelt. Unter anderem weigerte sich der Teenager, vor dem Spiel gegen Norwegen zu einer Autogrammstunde zu gehen.

Während Gavi beim 3:0 gegen Norwegen noch ein Mandat in der Startelf erhalten hatte, beorderte ihn de la Fuente bei der nachfolgenden Partie in Schottland (0:2) zunächst auf die Bank. Am Ende reichte es nur zu einem rund viertelstündigen Jokereinsatz.

"Er ist in jeder Hinsicht reif. Mit zunehmender Reife wird er einige Verhaltensweisen kontrollieren, die nicht gut für ihn und nicht gut für die Mannschaft sind", so de la Fuente über die Schwachstellen, die Gavi noch ablegen muss.

