Barça-Juwel Lamine Yamal vor Berufung in die Seleccion

Lamine Yamal ist der neuste Stern am Talente-Himmel des FC Barcelona - Foto: / Getty Images

Mit gerade einmal 16 Jahren gab Lamine Yamal am vergangenen Wochenende gegen Cadiz sein Startelf-Debüt für die Profis des FC Barcelona. Nur eine Woche später steht der Shootingstar angeblich unmittelbar vor einer Berufung in die spanische A-Nationalmannschaft.

Die Pläne des spanischen Verbandes, den jungen Offensivspieler bereits jetzt für den A-Kader zu nominieren, dürften auch auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass Yamal auch für die marokkanische Mannschaft spielberechtigt ist, die mit dem Halbfinaleinzug bei der vergangenen WM in Katar auf sich aufmerksam machen konnte.

Gerade einmal drei Spiele hat Lamine Yamal bis dato in seiner Karriere für die Profimannschaft des FC Barcelona bestritten. Dennoch soll er schon bei den anstehenden Qualifikationsspielen für die EM 2024 zu Spaniens Nationalmannschaftskader gehören. Laut spanischen Medienberichten hat Nationalcoach Luis de la Fuente (62) die Nominierung des 16-Jährigen bereits beschlossen.

Der spanische Verband soll dem Vernehmen nach zuversichtlich sein, dass Yamal die Nominierung annimmt und sich endgültig für Spanien entscheidet.

Vor einigen Monaten äußerte sich Rabie Takassa, einer der Scouts, die der marokkanische Verband in ganz Europa verteilt hat, folgendermaßen über Lamine Yamal: "Alle reden über ihn und fragen, ob wir ihn, aus Spanien abwerben wollen. Sein Vater ist Marokkaner, seine Mutter stammt aus Äquatorialguinea und er wurde in Spanien geboren, sodass er zwischen drei Nationalmannschaften wählen kann." Letztendlich werde Yamal dort spielen, wo er sich am wohlsten fühle.

Macht es Lamine Yamal wie Munir oder Ez Abde?

Der spanische Verband hat bereits beim Barça-Debüt von Munir El-Haddadi (27) im Jahr 2014 sofort mit einer Berufung in die A-Nationalmannschaft reagiert und wollte das Gleiche mit Ez Abde (21) tun, aber der Flügelspieler entschied sich für Marokko.

Auch Munir ist aufgrund fehlender Perspektive in der spanischen Nationalmannschaft inzwischen dank einer angepassten Regelung von der FIFA vor einigen Jahren zum marokkanischen Verband gewechselt.

Bisher in den spanischen Juniorenteams

Bisher hat Yamal bei den spanischen Juniorenmannschaften gespielt und unter anderem an der vergangenen U17-EM teilgenommen, bei der er mit starken Leistungen einen bleibenden Eindruck hinterließ.

