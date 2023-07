Barça-Juwel vor dem Absprung? FC Porto zeigt Interesse

Als Mittelfeldspieler des FC Barcelona ist es nicht erst seit der Verpflichtung von Ilkay Gündogan (32) aufreibend, Einsatzzeit zu bekommen. Rohdiamant Nico Gonzalez (21) könnte dem harten Konkurrenzkampf jedoch entgehen, wenn er sich im Sommer in Richtung Portugal verabschiedet.

Wie die katalanische Tageszeitung Sport in Erfahrung brachte, steht Nico auf der Wunschliste des FC Porto. In der Hafenstadt soll der Spanier im Idealfall Mateus Uribe (32) ersetzen, der zum Monatsbeginn ablösefrei zum katarischen Erstligisten Al-Sadd SC gewechselt war.

Dem Bericht zufolge trat Porto bereits an Jorge Mendes (57), Nicos Berater, heran, um die Möglichkeit eines Transfers auszuloten. Mit dem FC Barcelona würden sich die Portugiesen derweil am liebsten auf eine Ausleihe einigen, da sie sich von diesem Vorschlag am ehesten Erfolg versprechen.

Plant Barça-Coach Xavi noch mit Nico?

In der vergangenen Spielzeit wurde Nico schon einmal ausgeliehen. Das Eigengewächs, das noch bis 2026 an den FC Barcelona gebunden ist, lief in der Vorsaison für den FC Valencia auf. Trotz eines erlittenen Mittelfußbruchs zu Jahresbeginn kam er dort auf 26 Pflichtspiele.