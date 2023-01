Barça-Juwel glänzt wieder: Ansu Fati bekommt dickes Xavi-Lob

Es war eine Partie für die Spieler, die in den letzten Wochen und Monaten beim FC Barcelona nicht wirklich in Erscheinung getreten sind. Beim 5:0 in der Copa del Rey gegen AD Ceuta trugen sich Raphinha, Franck Kessie und Ansu Fati in die Torschützenliste ein.

"Wir hatten vereinbart, dass er eine halbe Stunde spielt, da er am Sonntag in der Startelf stehen wird", sagte Xavi Hernandez im Anschluss an den deutlichen Sieg. Im Meisterschaftsheimspiel gegen den FC Getafe am Sonntag (18.30 Uhr) wird Fati somit erst zum sechsten Mal ein Mandat in der Startelf erhalten.

Das lange Zeit hochgejubelte Barça-Juwel befindet sich in einer schweren Schaffenskrise. Die schweren Verletzungen in der Vorsaison haben Fati ganz schön zugesetzt. Der 20-Jährige ist inzwischen aber offensichtlich wieder deutlich auf dem aufsteigenden Ast.