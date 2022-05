Primera Division Barça-Kandidat Alessio Romagnoli rätselt über Zukunft

Alessio Romagnoli passt perfekt in das Beuteschema des FC Barcelona. Ob und wie es mit dem Innenverteidiger beim AC Mailand weitergeht, bleibt offen.

Für die letzten Minuten war Alessio Romagnoli (27) im abschließenden Saisonspiel bei der US Sassuolo (3:0) noch mal aufs Feld gekommen. Sein Anteil am Titelgewinn des AC Mailand war nicht so groß wie erhofft, seit Ende Februar absolvierte er gerade mal ein Spiel.

Entsprechend ungeklärt ist, wie es mit dem Innenverteidiger über die am Wochenende abgeschlossene Saison weitergeht. Romagnolis Vertrag läuft in einem Monat offiziell aus, ernsthafte Verhandlungen scheint es bisher noch nicht gegeben zu haben.

"Die Zukunft wird zeigen, ich kann nicht sagen, was ich tun werde. Wir werden abwarten, bis der Klub auf uns zukommt, dann werden wir über meine Zukunft sprechen", sagte Romagnoli, der seit 2015 immerhin 247 Pflichtspiele für den neuen Italienischen Meister absolviert hat, gegenüber dem vereinseigenen Kanal.