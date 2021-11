FC Barcelona : Barça-Kandidat Xavi bittet Al-Sadd um Freigabe – Appell an "gesunden Menschenverstand"

Es war ein deutlicher Wortbeitrag, den Turki Al-Ali am Mittwochabend abgeleistet hat. "Wir sind entschlossen, unseren Trainer Xavi bei uns zu behalten, und wir können nicht zulassen, dass er zu diesem entscheidenden Zeitpunkt der Saison geht", ließ sich der Geschäftsführer des Al-Sadd SC zitieren. Dort ist Xavi Hernandez noch bis 2023 als Trainer beschäftigt.

Der FC Barcelona hatte in dieser Woche erstmals eine Vereinsdelegation nach Katar entsandt, um dort über die Modalitäten eines Xavi-Wechsels zu sondieren. Der 41-Jährige soll im Camp Nou die Nachfolge des entlassenen Ronald Koeman antreten. Das Barça-Lager war sich sicher, dass es bei den Verhandlungen zu keinen Komplikationen kommen wird. Doch was läuft in Barcelona schon normal in diesen Tagen.