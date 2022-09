FC Barcelona Barça kann Lewandowski-Vertrag vorzeitig beenden – Gehalt enthüllt

Nach Informationen des Radiosenders Cadena SER variiert das Gehalt in Lewandowskis bis 2026 gültigem Vertrag von Jahr zu Jahr. In der laufenden Spielzeit streicht Lewy demnach ein Nettogehalt von 10 Millionen Euro ein.

Damit kommt der 34-Jährige ungefähr auf das Salär, was er auch an der Säbener Straße erhielt. In der Spielzeit 2023/2024 steigt Lewandowskis Arbeitsentgelt auf 13 Millionen Euro netto. In der Saison 2024/2025 (16 Millionen Euro) gibt es ein weiteres Gehaltsplus. In seinem letzten Vertragsjahr kassiert Lewandowski 13 Millionen.