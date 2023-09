Geheime Klausel enthüllt! Barça kann Robert Lewandowski rausschmeißen

Robert Lewandowski schoss Barça in der vorigen Saison zur Meisterschaft, fiel daraufhin allerdings in ein Leistungsloch. Wie nun bekannt wird, besteht die Möglichkeit, dem Topstürmer vorzeitig zu kündigen.

Lewandowski wechselte erst vor einem Jahr zu den Blaugrana, die 45 Millionen Euro in die Dienste des Topstürmers investierten. Das Investment sollte sich auszahlen, Lewandowski schoss Barça mit 23 Toren zur Meisterschaft und spielte eine beeindruckende Debütsaison.

Barça kann Robert Lewandowski vorzeitig kündigen

Wie die Mundo Deportivo berichtet, ist es Barça möglich, die ursprünglich bis 2026 vereinbarte Zusammenarbeit vorzeitig zu kündigen. Und zwar dann, wenn Lewandowski am Ende der Saison 2024/25 weniger als 50 Prozent der Spiele bestritten haben sollte.

Das würde freilich einhergehen mit sportlich nicht erbrachten Leistungen oder im schlimmsten Fall einer langwierigen Verletzung. Lewandowski ist körperlich allerdings in absoluter Topform. Zu Saisonbeginn befand sich der Pole im Formtief, kommt inzwischen aber auf zwei Tore und eine Vorlage in der spanischen Meisterschaft.

Robert Lewandowski verdient bei Barça von Jahr zu Jahr mehr

Diese vereinsseitige Ausstiegsklausel könnte mit Lewandowskis steigendem Gehalt einhergehen. Während Lewandowski in der ersten Saison zehn Millionen Euro netto verdient haben soll, steigt sein Gehalt in seiner zweiten Barça-Spielzeit auf 13 Millionen an, 2024/25 soll Lewandowski dann sogar 16 Millionen Euro netto verdienen. Im letzten Vertragsjahr soll sein Salär wieder bei zehn Millionen liegen.

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo