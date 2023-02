Barça kassiert Mini-Ablöse für Hector Bellerin

Hector Bellerin verließ den FC Barcelona am letzten Tag des Januar-Transferfensters in Richtung Portugal. Spekulationen, die Katalanen würden den Rechtsverteidiger zum Nulltarif abgeben, entsprechen nicht der Wahrheit.

Neben der Ablöse sicherte Sportdirektor Mateu Alemany den Blaugrana auch eine Weiterverkaufsbeteiligung in nicht bekannter Höhe. Bellerin unterschreibt beim portugiesischen Traditionsverein einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 mit der Option auf Verlängerung bis 2025.

Wie die Fachzeitung Sport herausgefunden hat, zahlt Sporting Lissabon eine Million Euro Ablöse für Bellerin. Zudem kann im Optimalfall eine weitere Million als Bonuszahlung für die Katalanen herausspringen. Barça spart zudem Bellerins Gehalt in Höhe von einer halben Million ein.

In Portugal hofft Bellerin auf regelmäßige Spielpraxis. Die Vorzeichen stehen gut: Sporting gab Rechtsverteidiger-Stammkraft Pedro Porro (23; Leihe mit Kaufpflicht) am Deadline Day der Transferperiode an die Tottenham Hotspur ab.

