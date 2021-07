FC Barcelona : Barça-Keeper Neto: Interessent aus der Premier League

Auf lange Sicht ist für Neto beim FC Barcelona kein Vorbeikommen an Marc-Andre ter Stegen. Der Dauerreservist denkt deshalb über einen Vereinswechsel nach. Eine Spur führt in die Premier League.

Neto werde im roten Bezirk Londons als günstigere Variante in Betracht gezogen. Mikel Arteta soll vor allem von Netos technischen Fertigkeiten überzeugt sein. In diesem Bereich sieht der Arsenal-Trainer den Barça-Torhüter wesentlich besser aufgestellt als seine aktuellen Optionen.

Ob Barça seinem Ersatzmann die Freigabe erteilen würde, ist nicht endgültig geklärt. Stammkraft Marc-Andre ter Stegen wird nach einem operativen Eingriff an der Patellasehne den Start in die neue Saison definitiv verpassen. Neto wäre also gefragt. Allerdings würde der finanziell arg gebeutelte Verein eine Millionenablöse wohl nicht ausschlagen.

An Wechseloptionen ermangelt es dem Torhüter so oder so nicht. Der AC Mailand sowie Stadtrivale Inter sollen Neto ins Visier genommen haben. In der Vergangenheit war außerdem vom Interesse des FC Sevilla sowie zahlreichen anderen Klubs aus LaLiga sowie der Premier League die Rede.