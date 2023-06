Barça-Kehrtwende: Ansu Fati bleibt – "Wird den Ballon d'Or gewinnen"

Ansu Fati wird den FC Barcelona entgegen anderslautender Berichte nicht verlassen. Darüber hatte es in den vergangenen Wochen oftmals Meldungen gegeben, vor allem unter Einbindung seines umtriebigen Beraters Jorge Mendes.

"Er will bleiben. Er hat in seinen letzten Spielen drei Tore erzielt. Was wollen Sie noch?", fragte Mendes mehrere Medienvertreter. "Er ist ein Phänomen. Einer der besten jungen Spieler der Welt. Eines Tages wird er den Ballon d'Or gewinnen."

Die Gerüchte über einen möglichen Abgang wird dieses am Ende doch sehr klar formulierte Statement aber wohl nicht beeinflussen. Das liegt vor allem daran, dass Barça aufgrund der Finanznot auf Spielerverkäufe angewiesen ist.

Aufgrund seines immensen Potenzials, das Fati in der zurückliegenden Saison zwar selten zeigen durfte, weil er in der Hierarchie von Trainer Xavi Hernandez nach hinten durchgereicht wurde, besitzt der Youngster einen großen Markt.