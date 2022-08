Primera Division Barça-Knall: Xavi könnte Jordi Alba ausbooten



Andre Oechsner

Der FC Barcelona könnte noch bis Transferschluss eine echte Identifikationsfigur abgeben. Xavi Hernandez soll sich bereit dazu erklären, Jordi Alba für den Fall der Fälle abzugeben.

Foto: / Getty Images

Die Zukunft von Jordi Alba (33) ist scheinbar alles andere als in Stein gemeißelt. Laut der AS würde sich Trainer Xavi Hernandez keineswegs dagegen sperren, den routinierten Linksverteidiger abzugeben. Schon vor einem Jahr soll Barça erfolglos an der Trennung gearbeitet haben. Xavi war nach seinem Amtsantritt im November vergangenen Jahres noch vollkommen überzeugt von Albas Qualitäten. Inzwischen hat beim Trainer der Blaugrana allerdings ein Umdenken stattgefunden. Xavi ist der Meinung, dass Alba entbehrlich ist.

Für einen kurzfristigen Abgang müssen jedoch verschiedene Szenarien eintreffen, wobei in dem Bericht schon erwähnt wird, dass sich Xavi bewusst ist, dass es nahezu unmöglich ist, Alba noch in den kommenden Tagen an einen anderen Klub abzutreten. Das Abgeben des Topverdieners wäre gleichwohl eine Entlastung des ohnehin noch viel zu hohen Gehaltsbudgets.

Barça und Jordi Alba: Alles hängt an Marcos Alonso Albas möglicher Abgang hängt vor allen Dingen an der Personalie Marcos Alonso. Barça-Präsident Joan Laporta soll dem Linksverteidiger versichert haben, dass er in den nächsten 48 Stunden alles in seiner Macht stehende tun wird, ihm ihn vom FC Chelsea loszueisen.