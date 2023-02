Sergi Roberto bekommt seinen Willen – und verlängert bald bei Barça

Sergi Roberto hat in der Vergangenheit schon öfters vorgetragen, dass er seinen Vertrag beim FC Barcelona verlängern möchte. Der Klub geht nun offenbar auf seine Bedingungen ein.

Roberto und sein Management sollen sich momentan darüber austauschen und die Offerte prüfen. Der Rechtsverteidiger wollte nicht nur für ein Jahr verlängern, hatte das so gegenüber der Vereinsführung auch kommuniziert – und bekommt nun scheinbar seinen Willen.

Damit wäre zumindest eine Personalie auf der brisanten Rechtsverteidiger-Position geklärt. Hector Bellerin ist am Deadline Day zu Sporting gewechselt, Sergino Dest, der bis Saisonende an den AC Mailand ausgeliehen ist, hat bei Barça keine Zukunft mehr. Momentan steht noch in der Schwebe, ob Julian Araujo kommt, über dessen sofortigen Transfer bereits Einigkeit mit LA Galaxy besteht.

Verwendete Quellen: Sport