FC Barcelona : Comeback? Barça knüpft Kontakte zu Marc Bartra

Um den Kader zu verstärken, hält der FC Barcelona Augen und Ohren in alle Richtungen offen. Für einen Transfer kommt inzwischen offenbar auch der ehemalige La-Masia-Schüler Marc Bartra infrage.

Marc Bartra nimmt in den Überlegungen des FC Barcelona offenbar eine nicht unerhebliche Rolle ein. Wie die Sport berichtet, haben die Azulgrana Kontakt zum Umfeld des Innenverteidigers aufgenommen. Um mehr als ein rein informelles Vorgehen handelt es sich aber aller Wahrscheinlichkeit zunächst nicht.

Barça hätte bei Intensivierung womöglich nicht die allerschlechtesten Karten. Als Bartra regelmäßig für das Profiteam in Barcelona in Erscheinung trat, spielte er über 50-mal an der Seite vom jetzigen Trainer Xavi Hernandez. Dieser soll Bartra zur damaligen Zeit unter seine Fittiche genommen und mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.