Barça: Kommt Vitor Roque doch schon in diesem Sommer?

Ousmane Dembele wird den FC Barcelona in Richtung Paris Saint-Germain verlassen, was die Saisonplanungen der Blaugrana etwas über den Haufen wirft. Immerhin hatten die Verantwortlichen nicht unbedingt damit gerechnet, dass der Offensivstar einen Wechsel vornehmen wird.

Barça: Ousmane Dembele weg, kommt Vitor Roque?

Der Dembele-Abgang könnte zum Umdenken in der Personalie Vitor Roque führen. Laut dem Catalunya Radio würde Dembeles Transfer etwa 25 Millionen Euro für Transfers respektive der Registrierung neuer Spieler freimachen.

Barça soll also durchaus mit dem Gedanken spielen, Vitor Roque schon in diesem Sommer im Kader zu integrieren. Vor einigen Wochen wurde der Deal offiziell bestätigt. Der 18-Jährige sollte ursprünglich aber erst zur Saison 2024/25 in die Mannschaft geholt werden.

Barça zahlt für Vitor Roque in der Spitze über 60 Millionen

Vitor Roque, der bei Barça einen Vertrag bis 2031 unterschrieben hat und bis zu 66 Millionen Euro Ablöse kosten kann, läuft in Brasilien zur Höchstform auf und hat in 34 Spielen in allen Wettbewerben 16 Tore und sieben Assists erzielt.

Verwendete Quellen

Catalunya Radio