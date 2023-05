Barça-Konflikt droht: Franck Kessie soll gehen, will aber nicht

Barça will Franck Kessie versilbern - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Geht es nach dem FC Barcelona, sollen die erst abgeschlossene Zusammenarbeit mit Franck Kessie schon wieder beendet werden. Die Entscheidungsträger in den Bürozentren der Blaugrana arbeiten rund um die Uhr an Möglichkeiten, durch Spielerverkäufe Einnahmen zu generieren.

Laut Sport wird Trainer Xavi Hernandez demnächst eine persönliche Unterredung mit Kessie führen, in der er dem 26-Jährigen klarmachen möchte, dass eine Trennung das beste Szenario für alle Beteiligten wäre. Immerhin soll schon eine Einigung mit Ilkay Gündogan über einen Dreijahresvertrag bestehen.

Kessie sieht das Ganze allerdings anders. Dem Bericht zufolge hat der Ivorer gegenüber der sportlichen Leitung ganz klar artikuliert, dass er Barça unter keinen Umständen verlassen möchte. Und das, obwohl ihm lukrative Angebote von anderen Klubs vorliegen sollen. Kommt es nun zum Streit zwischen den involvierten Parteien?

Kessies Wert in Barcelona ist jedenfalls überschaubar. Pedri, Gavi und Frenkie de Jong stehen in der Hierarchie ganz klar vor dem Mittelfeldstar, an dessen ablösefreiem Transfer im vorigen Sommer lange gearbeitet wurde – und von dem sich alle Mitwirkenden sichtlich mehr erhofft haben.

