FC Barcelona Barça könnte Spielergehälter erneut kürzen

Der FC Barcelona könnte seine Spieler im Zuge der Einhaltung des Financial Fairplay erneut ins Gebet nehmen. Gehaltskürzungen scheinen zumindest ein Thema zu sein.

Um die Transfervorhaben in diesem Sommer auch in die Tat umsetzen zu können, muss der FC Barcelona an anderer Stelle einsparen. Laut Mundo Deportivo könnte es im Zuge dessen dazu kommen, dass Barça sein aktuelles Personal erneut darum bittet, auf Gehalt zu verzichten.

Gerard Pique, Marc-Andre ter Stegen und Jordi Alba hatten bereits Gehaltsanpassungen zugestimmt. Die Teile der Gehälter sollen zunächst gestundet werden und den betroffenen Spielern mit entsprechenden Zinsen zu einem späteren Zeitpunkt ausgezahlt werden.

Präsident Joan Laporta beschwerte sich jüngst: "Laut LaLiga können wir nicht mal mit 600 Millionen Euro einen Gehaltsspielraum haben. Jetzt sind wir blockiert. Selbst wenn wir ein gewisses Einkommen erwirtschaften würden, könnten wir nach den Kriterien der LaLiga keine Gehaltsspanne haben."