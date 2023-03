Barça könnte "türkischen Messi" zum Schnäppchenpreis bekommen

Güler spielte sich in dieser Saison auf die Zettel mehrerer Topklubs. So zeigen laut der spanischen Tageszeitung AS neben dem FC Barcelona unter anderem auch Atletico Madrid und der FC Sevilla reges Interesse am Offensivspieler von Fenerbahce Istanbul.

Der Türke besitzt in seiner Heimat noch einen Vertrag bis 2025, weshalb sich Fenerbahce wegen der prominenten Bewerber eigentlich die Hände reiben müsste. Wie die AS weiter berichtet, hindert eine Klausel die Klubbosse jedoch daran, Freudensprünge zu machen.

Güler hat in dieser Spielzeit erst knapp 600 Einsatzminuten auf dem Tacho. Kommt der Teenager, der bereits mit Lionel Messi verglichen wurde, bis zum Saisonende nicht auf mindestens 1.500 Minuten, darf er seinen Verein für den festgeschriebenen Betrag von fünf Millionen Euro verlassen.

Der FC Barcelona müsste sich mit Güler demnach nur auf ein entsprechendes Gehalt einigen. Durch den Wegfall einer hohen Ablösesumme hätten die Katalanen diesbezüglich jede Menge Spielraum.

