FC Barcelona : Barça-Krach! Junior Firpo bezeichnet Ronald Koeman als Lügner

Eine Symbiose ist zwischen Junior Firpo und Ronald Koeman nie entstanden. Ein halbes Jahr nach seinem Abgang vom FC Barcelona hat sich der Flügelspieler noch mal an seine Zeit unter dem niederländischen Trainer erinnert – und unschöne Worte fallen lassen.

"Ich habe Koeman um Erklärungen gebeten, warum ich nicht gespielt habe, bis er eines Tages anfing, mich anzulügen", äußert sich Firpo in der Sendung Que T'hi Jugues bei SER Catalunya. "An diesem Punkt, wenn der Trainer anfängt, dich zu belügen, merkst du, dass er dich in die Irre führt... warum sollte man weiter nach Erklärungen fragen, wenn man am Ende des Tages immer wieder in die Irre geführt wird?"