Primera Division Barça kühlt Option Fabian Ruiz ab

Der FC Barcelona wird in diesem Sommer wohl keine weiteren Schritte einleiten, um Fabian Ruiz unter Vertrag zu nehmen.

Fabian Ruiz genießt beim FC Barcelona keine Priorität mehr. Der Mundo Deportivo zufolge sind die Kontakte zwischen den involvierten Parteien nicht intensiviert worden. Die Blaugrana sehen aktuell keine Notwendigkeit, Ruiz zu verpflichten.

Es scheint allerdings nicht gänzlich ausgeschlossen, dass die Option in den nächsten Wochen noch mal aufploppt. Immerhin soll der Wechsel von Frenkie de Jong zu Manchester United laut dem Journalisten Gerard Romero zu 95 Prozent besiegelt sein.

Ruiz ist ein Xavi-Hernandez-Fan erster Stunde. "Er war so viele Jahre ein Eckpfeiler von Barcelona und Spanien. Ich träume davon, in seine Fußstapfen zu treten", sagte Ruiz einmal in einem Interview.